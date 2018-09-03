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رياضة

حال تخطى كوناكري.. مواجهة عربية نارية تنتظر الأهلى

حال تخطى كوناكري.. مواجهة عربية نارية تنتظر الأهلى
حال تخطى كوناكري.. مواجهة عربية نارية تنتظر الأهلى
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حال تخطى كوناكري.. مواجهة عربية نارية تنتظر الأهلى

على المصرى


مواجهة عربية مثيرة، تنتظر فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، فى حال تخطيه عقبة حوريا كوناكرى الغينى، فى لقاءيْ دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا، عقب إجراء قرعة ربع النهائى، التى أقيمت بأحد فنادق القاهرة، منذ قليل، بحضور لفيف من الشخصيات الرياضية فى مصر وأفريقيا.

وسيلتقى الأهلى مع حوريا كوناكرى، فى لقاء الذهاب، أحد أيام 14 و15 سبتمبر الحالى فى غينيا، على أن يقام الإياب، أحد أيام 21 و22 من الشهر نفسه، فى استاد الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية.

وفى حال تخطي الأهلى نظيره الغينى، سيواجه المتأهل من وفاق سطيف الجزائرى مع الوداد البيضاوى المغربى، وسيقام لقاء الذهاب يوم 2 أكتوبر، على أن تقام مباراة الإياب، يوم 23 من الشهر نفسه، على أن يلعب المتأهل من أول أغسطس الأنجولى، ومازيمبى الكونغولى، مع الفائز من المواجهة التونسية التى ستجمع بين الترجى الرياضى مع النجم الساحلى.
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