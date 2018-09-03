تعرف على مواعيد لقاءات دوري الأبطال من دور الثمانية للنهائى

على المصرى

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، مواعيد مباريات دورى الأبطال، من دور الثمانية حتى المباراة النهائية، عقب إجراء قرعة الدور ربع النهائى للبطولة، التى أقيمت بأحد فنادق القاهرة، منذ قليل.

وستقام لقاءات ذهاب ربع النهائي، يومى 14 و15 سبتمبر، على أن يقام الإياب يوم 21 و22 من الشهر نفسه، فيما تلعب مباريات ذهاب نصف النهائى، يوم 2 أكتوبر، والإياب يوم 23 من نفس الشهر، وتحدد يوم 2 نوفمبر موعدًا لذَهاب نهائى البطولة، و9 ديسمبر للإياب.