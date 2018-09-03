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مسؤول: متحف البرازيل المحترق كان يضم 700 قطعة آثار مصرية
الإثنين 03 سبتمبر 2018 08:49 م
حريق متحف البرازيل
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حريق متحف البرازيل
أ.ش.أ
أكد الدكتور الحسين عبدالبصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية أن حريق متحف البرازيل الوطنى خسارة كبيرة لتاريخ الإنسانية، مشيرا إلى أنه يضم آثارا يرجع تاريخها إلى 200 عام ، إذ أن عمر البرازيل حوالى 500 عام.
وأوضح عبدالبصير ، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم ، أن المتحف كان يضم حوالى 700 قطعة آثار مصرية إلى جانب بعض التماثيل البرونزية والتوابيت والتماثيل وبعض الأقنعة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الآثار اليونانية الرومانية.
وأشار إلى أن المتحف كان يضم أقدم هيكل عظمى فى تاريخ الأمريكتين يسمى (لوتسيا) ويرجع تاريخه إلى حوالى ١٢ ألف عام ، لافتا الى أنه قام بزيارة تفقدية للمتحف عام ٢٠١٣.
وأعرب عن حزنه الشديد على حريق هذا المتحف العريق الذي كان يضم مجموعة متميزة من الآثار المصرية ، كما أنه يعد جزءا مهما من تاريخ البرازيل وأمريكا اللاتينية
وأكد أن مصر ودول العالم تقف مع البرازيل في هذه المأساة الحضارية الكبيرة.
وكانت وزارة الآثار قد خاطبت وزارة الخارجية المصرية لإفادتها بتقرير مفصل وعاجل عن حالة الآثار المصرية الموجودة بمتحف البرازيل الوطني بعد الحريق الذي تعرض له المتحف.
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