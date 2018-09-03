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بنـــوك
سوسيتيه جنرال يتوقع تسوية غرامات أمريكية بنحو 1.2 مليار يورو
الإثنين 03 سبتمبر 2018 08:46 م
بنك سوسيتيه جنرال
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بنك سوسيتيه جنرال
(رويترز)
قال بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي يوم الاثنين إنه يتوقع أن تبلغ الغرامات المرتبطة بنزاعه مع السلطات الأمريكية بشأن انتهاك عقوبات دولية نحو 1.2 مليار يورو (1.39 مليار دولار).
وأوضح سوسيتيه جنرال أنه دخل في ”مرحلة من النقاشات الأنشط“ مع السلطات الأمريكية معيدا التأكيد على توقعه الانتهاء من تسوية الأمر خلال الأسابيع المقبلة.
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