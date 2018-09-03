إعادة القرعة بدوري الأبطال تضع الأهلى أمام حوريا الغيني

على المصرى



جنّبت قرعة دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا، التى أقيمت اليوم الاثنين، بأحد فنادق القاهرة، النادى الأهلى من مواجهة وفاق سطيف الجزائرى، وأوقعته مع حوريا كوناكرى الغينى،



فيما سيقام لقاء تونسى خالص، يجمع بين الترجى الرياضى مع النجم الساحلى، وأسفرت بقية المواجهات عن مواجهة وفاق سطيف مع الوداد البيضاوي المغربى، ومازيمبي الكونغولى مع أول أغسطس الأنجولى،



كانت نتيجة القرعة أسفرت في البداية عن مواجهة الأهلي ووفاق سطيف؛ ما كان يعني ملاقاة الوداد المغربي لحوريا الغيني، وهو غير قانوني؛ حيث إنهما كانا في مجموعة واحدة بدور المجموعات، ليتم استبدال الأهلى، بالوداد، لتكون مواجهة في المتناول لبطل مصر، بينما ستكون مهمة الوداد صعبة للغاية أمام وفاق سطيف.



حضر الحفل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي، ومحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، وحازم إمام، وكرم كردي، وأحمد مجاهد، أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومحمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي، وسمير عدلي المدير الإداري.



ووضع الكاف لوائح منظمة لمنافسات أدوار خروج المغلوب، وتم الاتفاق على 4 مواجهات بين الفرق متصدرة الترتيب بدور المجموعات وصاحبة المركز الثاني، على أن يتم تجنيب أي فريق واجه الآخر في دور المجموعات، وستقام جولة الذهاب لدور الثمانية يومي 14 و15 سبتمبر الحالي، على ملاعب الفرق صاحبة المركز الثاني، والإياب يومي 21 و22 من نفس الشهر على ملاعب الفرق المتصدرة.



وشمل التصنيف الأول: مازيمبي الكونغولي والوداد المغربي والنجم الساحلي التونسي، بالإضافة للأهلى، بينما ضم التصنيف الثاني الترجي التونسي ووفاق سطيف الجزائري وحوريا الغيني وبريميرو دو أوجوستو الأنجولي، وتجنب الأهلى مواجهة الترجي، فى هذا الدور.