تراجع أسعار الذهب.. والجرام 21 يفقد 2 جنيه

الذهب 99

عمر سالم



شهدت أسعار الذهب فى التعاملات، اليوم الإثنين، تراجعًا فى تعاملات اليوم، وذلك على خلفية انخفاض بورصة الذهب العالمية.



وقال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، لـ"المـال" إن أسعار الذهب انخفضت اليوم بعد استقرارها أمس.



وأضاف أن سعر عيار 21 الأكثر شيوعا سجل نحو 605 جنيهات للجرام مقارنة بنحو 607 جنيهات أمس.



وسجل عيار 18 سجل 519 جنيها، فيما سجل عيار 24 نحو 690 جنيها بدلاً من 691 جنيها أمس، وسجلت الأوقية 1200 دولار بدلا من 1203.



فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 4840 جنيها بدلا من 4845 جنيهًا أمس.