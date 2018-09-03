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أسواق عربية
الكويت تقود هبوط معظم البورصات.. ومكاسب للسعودية
الإثنين 03 سبتمبر 2018 08:30 م
البورصة الكويتية
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خالد بدر الدين
هبطت مؤشرات معظم البورصات العربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الاثنين بقيادة الكويت؛ بسبب المخاوف من النزاعات التجارية التي تخوضها الولايات المتحدة ضد العديد من الدول، ولا سيما الصين، والتى من المتوقع أن تضر بالاقتصاد العالمي، بينما انتعشت بورصة السعودية بعد موجة خسائر استمرت طوال ثلاث الجلسات الماضية.
ذكرت وكالة رويترز أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية كسب حوالى 0.4% ليرتفع إلى أكثر من 7942 نقطة مع صعود سعر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.6%، وقفز سعر سهم شركة السعودية لأنابيب الصلب 7.7% لتبلغ مكاسبه 18% على مدى الجلستين الأخيرتين، حيث يعقد المستثمرون آمالًا على استراتيجية استثمار جديدة للشركة التي تورد لشركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية.
وهوى مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 0.9% ليصل إلى حوالى 5225 نقطة، ومؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.7% لينزل إلى حوالى 9800 نقطة.
وهبط مؤشر سوق مال دبى العام بأكثر من 0.4% ليسجل حوالى 2830 نقطة مع تراجع الأسهم بشكل عام في البورصة مع تجاوز الخاسرين للرابحين بواقع 22 إلى 7، وهبط سعر سهم شركة دريك آند سكل للمقاولات 1.6% ليسجل مستوى قياسيًّا منخفضًا، بينما خسر مؤشر شقيقته سوق مال أبو ظبى العام بنسبة طفيفة بلغت حوالى 0.1% ليستقر عند حوالى 4938 نقطة.
وانخفض مؤشرا بورصتى مسقط والبحرين بنسبة ضعيفة أيضًا لم تتجاوز حوالى 0.2% لكل منهما ليستقرا عند حوالى 4428 نقطة و1335 نقطة على الترتيب.
وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة متواضعة بلغت حوالى 0.2% ليستقر عند 15822 نقطة مع تراجع سعر سهم شركة جلوبال تليكوم 1.6% بعد خسارته في الجلسة السابقة 13.5% بسبب عدم موافقة مساهمي الأقلية على عرض من شركة فيون المساهمة للاستحواذ على أصولها في باكستان وبنجلاديش.
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