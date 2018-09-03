الخارجية: مصر لديها استعداد لترميم آثار متحف البرازيل المحترق

حريق متحف البرازيل

سمر السيد



قالت وزارة الخارجية إنها تتابع حادث إندلاع حريق هائل بالمتحف القومي لمدنية ريو دي جانيرو بالبرازيل، وما تداولته وسائل الإعلام بشأن الأضرار البالغة التي لحقت بالقطع الأثرية المحفوظة بالمتحف، وهو ما يعد خسارة كبيرة لتراث عالمي لا يقدر بثمن؛



وأضافت في بيان أنه "اتصالا بالتنسيق الدائم بين وزارتي الخارجية والآثار والجهود الحثيثة الرامية للحفاظ على التراث الثقافي والحضاري المصري بوجه خاص والتراث الإنساني بوجه عام، واستجابة لمخاطبة وزارة الآثار، قامت وزارة الخارجية بالتنسيق مع سفارة جمهورية مصر العربية في برازيليا لاستجلاء الحالة الراهنة للقطع الأثرية المصرية التي يضمها المتحف".



وأعربت وزارة الخارجية عن دعم مصر الكامل للجانب البرازيلي، واستعدادها من خلال وزارة الآثار لتوفير الخبرة الفنية اللازمة في مجال حماية التراث وترميم القطع الأثرية بكافة أنواعها وعصورها التاريخية في حالة طلب الحكومة البرازيلية ذلك.