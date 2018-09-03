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اقتصاد وأسواق
26.7 % زيادة في القروض متوسطة الأجل للمزراعين عام 2016 - 2017
الإثنين 03 سبتمبر 2018 08:04 م
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المال خاص
أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين النشرة السنوية للنشاط التعاونى بالقطاع الزراعى عام 2016/2017
ومن أهم المؤشرات ما يلى :
بلغ عدد الجمعيـــات التعاونيـــة الزراعيــة 5809 جمعيــة عام 2016/2017 مقابــــل 5801 جمعيــــــة عــــام 2015/2016 بزيادة بلغت نسبتها 0,1٪
وبلغ إجمـالى القروض الاستثمــارية الممنوحــة للمزارعيــن والمشــروعات الزراعية 9,6 مليـار جنيـه عام 2016/ 2017 مقابـل 11,4 مليار جنيـه عام 2015/ 2016 بانخفاض بلغ نسبته 15,8٪ موزعة كالتالى :
القروض قصيـرة الأجل حيث بلغت 5,6 مليار جنيـه عام 2016 /2017 مقابـــل 8,2 مليــــار جنيـــه عـــام 2015/ 2016 بانخفـــاض بلـغـت نسبته 30,9٪.
بينما بلــــغ إجمالي القـروض متوسـطة الأجل 3,5 مليـار جنيـه عام 2016/2017 مقابل 2,8 عام 2015/ 2016 بزيادة بلغت نسبتها 26,7٪ وترجــع هذه الزيادة الى الزيادة فى قروض الثروة الحيوانية والتوسع فى قروض بضمـــــان ودائع مختلفــة الاغراض والمرابحـــــات الاستثمارية
كما بلـغ إجمــالي القروض طـويلة الأجـل 446,3 مليــون جنيــــه عــــام 2016 / 2017 مقابــل 469,6 مليــون جنيـه عام 2015/ 2016 بانخفاض بلغ نسبته 4,9٪.
ويرجع الانخفاض فى قيمـة القروض قصيرة الأجل وطويلة الأجل إلى الانخفاض فى قيمة قروض العاملين واعمال مرتبطة بالزراعة .
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