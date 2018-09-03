تعرف على مواعيد لقاءات دور الثمانية بالكونفدرالية

على المصرى

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، مواعيد مباريات كأس الاتحاد "الكونفدرالية"، من دور الثمانية حتى المباراة النهائية، عقب إجراء قرعة دور الثمانية للبطولة، التى أقيمت بأحد فنادق القاهرة، منذ قليل.

وستقام لقاءات ذهاب ربع النهائي، يوم 16 سبتمبر، على أن يقام الإياب يوم 23 من الشهر نفسه، فيما تلعب مباريات ذهاب نصف النهائى، يوم 3 أكتوبر، والإياب يوم 24 من نفس الشهر، وتحدد يوم 25 نوفمبر موعدًا لذهاب نهائى البطولة، و2 ديسمبر للإياب.