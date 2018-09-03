أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

رياضة

تعرف على مواعيد لقاءات دور الثمانية بالكونفدرالية

تعرف على مواعيد لقاءات دور الثمانية بالكونفدرالية
تعرف على مواعيد لقاءات دور الثمانية بالكونفدرالية
أخبار متعلقة
small-img
المصرى فى مجموعة متوازنة بقرعة الكونفدرالية.. تعرف عليها
small-img
المصرى يكتفى بنتيجة الذهاب ليقصى سيمبا ويتأهل لملحق الكونفدرالية
small-img
الزمالك يسقط فى اختباره الأول بالكونفدرالية أمام ديتشا الأثيوبى
small-img
المصرى فرح بورسعيد بفوزه فى الكونفدرالية
تعرف على مواعيد لقاءات دور الثمانية بالكونفدرالية

على المصرى 


أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، مواعيد مباريات كأس الاتحاد "الكونفدرالية"، من دور الثمانية حتى المباراة النهائية، عقب إجراء قرعة دور الثمانية للبطولة، التى أقيمت بأحد فنادق القاهرة، منذ قليل.

وستقام لقاءات ذهاب ربع النهائي، يوم 16 سبتمبر، على أن يقام الإياب يوم 23 من الشهر نفسه، فيما تلعب مباريات ذهاب نصف النهائى، يوم 3 أكتوبر، والإياب يوم 24 من نفس الشهر، وتحدد يوم 25 نوفمبر موعدًا لذهاب نهائى البطولة، و2 ديسمبر للإياب.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا