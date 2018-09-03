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عمرو أديب يدعو لسن قانون بمنع المحمول في المدارس
الإثنين 03 سبتمبر 2018 07:51 م
المحمول في المدارس أزمة مستمرة
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المحمول في المدارس أزمة مستمرة
أحمد صبرى
اقترح الإعلامى عمرو أديب سن الدولة لقانون يمنع طلاب المدارس فى المرحلتين الابتدائية والإعدادية من اصطحاب التليفون المحمول، مؤكدا أنه يعمل على تشتيت تركيز الطلاب ويضيع جيلا كاملا.
وأضاف فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر : "عايزين نعمل زي فرنسا يا جماعة ونمنع الموبيلات في المدارس الابتدائى والإعدادي . فيه جيل كامل بيضيع من قلة التركيز وقلة القراية المسالة كلها محتاجة إرادة تربوية تعليمية. على الأقل نطلع القانون ونطبقه على قد ما نقدر".
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