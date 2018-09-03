EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اتصالات وتكنولوجيا
كواليس لقاء وزير الاتصالات بالسفير الإماراتى
الإثنين 03 سبتمبر 2018 07:49 م
كواليس لقاء وزير الاتصالات بالسفير الإماراتى
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
وزير الاتصالات يشيد بمبادرة "تحدي مصر لإنترنت الأشياء"
ماذا قال وزير الاتصالات عن المناطق التكنولوجية الجديدة
وزير الاتصالات: أبدأ عملي من حيث انتهى الآخرون
كواليس لقاء وزير الاتصالات بالسفير الإماراتى
المال– خاص
استقبل الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجمعة مبارك الجنيبي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، تناول اللقاء دعم التعاون بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
حضر اللقاء الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة عبير شقوير مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسئولية والخدمات المجتمعية.
وخلال اللقاء أكد الجانبان عمق العلاقات المصرية الإماراتية التي تحفل بالعديد من المواقف التاريخية في التعاون المشترك على جميع المستويات. وتضمَّن اللقاء مناقشة التعاون المشترك في مجال استخدام التقنيات الحديثة لدعم التعليم الرقمي وإتاحة التدريب باللغة العربية لأعداد أكبر من الشباب بمصر والإمارات والمنطقة العربية.
استعرض طلعت، خلال اللقاء، أهم المشروعات التي تنفذها مصر بمجالات التحول الرقمي، وبناء القدرات التكنولوجية، وتطوير برامج التكنولوجيا المساعدة لذوي الإعاقة، وأكد سيادته أهمية التنسيق العام للمواقف العربية والإقليمية تجاه القضايا المطروحة في المحافل الدولية ذات الصلة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ولفت جمعة مبارك الجنيبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة على أن دبي تعد من أكبر المستثمرين بمصر وترغب في زيادة استثماراتها، مبديًا ترحيبه بالتعاون من خلال نقل التجربة الامارتية والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال التكنولوجيا المساعدة لذوي الإعاقة، وإتاحة المناهج التعليمية من خلال أنظمة التعلم الرقمي.
وشهد اللقاء أيضًا بحث تبادل الخبرات والزيارات في إطار تطبيق أفضل الممارسات لتطوير خطط العمل الخاصة بالمركز التقني لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة المقرر إنشاؤه وفقًا للمبادرة الرئاسية التي أطلقها رئيس الجمهورية في المؤتمر الدولي السنوي السابع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة كأول مركز من نوعه في أفريقيا، والذي يتيح استخدام التكنولوجيات المساعدة المناسبة كوسيط للتواصل عبر الهواتف لذوي صعوبات السمع والتخاطب.
يأتي هذا التعاون في إطار امتلاك دولة الإمارات مركزًا مماثلًا لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وهو "مركز سند للتواصل" الذي يتبع هيئة تنمية المجتمع بحكومة دبي.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا