قرعة دور الـ8 للكونفدرالية.. المصرى فى مواجهة صعبة أمام اتحاد الجزائر

على المصرى





أوقعت قرعة دور الثمانية من كأس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكونفدرالية"، التى أجريت منذ قليل، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، النادى المصرى البورسعيدى فى مواجهة صعبة أمام اتحاد الجزائر الجزائرى، فيما سيلعب رايون سبورت مع أنيمبا، وكارا مع الرجاء، والمصرى مع اتحاد الجزائر، وفيتا كلوب مع نهضة بركان.





وفى حال تأهل النادى المصرى للدور قبل النهائى من البطولة، سيلاقى الفائز من مواجهة فيتا كلوب، نهضة بركان، على أن يتقابل الفائز من رايون سبورت وأنيمبا، مع المتأهل من مواجهة كارا والرجاء.





ووضع الكاف لوائح منظمة لمنافسات أدوار خروج المغلوب، وتم الاتفاق على 4 مواجهات بين الفرق متصدرة الترتيب بدور المجموعات وصاحبة المركز الثاني، على أن يتم تجنيب أي فريق واجه الآخر في دور المجموعات، وستقام جولة الذهاب لدور الثمانية يوم 16 سبتمبر الجاري، على ملاعب الفرق صاحبة المركز الثاني، والإياب يوم 24 من نفس الشهر على ملاعب الفرق المتصدرة.



