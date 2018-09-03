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رياضة
قرعة دور الـ8 للكونفدرالية.. المصرى فى مواجهة صعبة أمام اتحاد الجزائر
الإثنين 03 سبتمبر 2018 07:42 م
قرعة دور الـ8 للكونفدرالية.. المصرى فى مواجهة صعبة أمام اتحاد الجزائر
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قرعة دور الـ8 للكونفدرالية.. المصرى فى مواجهة صعبة أمام اتحاد الجزائر
على المصرى
أوقعت قرعة دور الثمانية من كأس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكونفدرالية"، التى أجريت منذ قليل، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، النادى المصرى البورسعيدى فى مواجهة صعبة أمام اتحاد الجزائر الجزائرى، فيما سيلعب رايون سبورت مع أنيمبا، وكارا مع الرجاء، والمصرى مع اتحاد الجزائر، وفيتا كلوب مع نهضة بركان.
وفى حال تأهل النادى المصرى للدور قبل النهائى من البطولة، سيلاقى الفائز من مواجهة فيتا كلوب، نهضة بركان، على أن يتقابل الفائز من رايون سبورت وأنيمبا، مع المتأهل من مواجهة كارا والرجاء.
ووضع الكاف لوائح منظمة لمنافسات أدوار خروج المغلوب، وتم الاتفاق على 4 مواجهات بين الفرق متصدرة الترتيب بدور المجموعات وصاحبة المركز الثاني، على أن يتم تجنيب أي فريق واجه الآخر في دور المجموعات، وستقام جولة الذهاب لدور الثمانية يوم 16 سبتمبر الجاري، على ملاعب الفرق صاحبة المركز الثاني، والإياب يوم 24 من نفس الشهر على ملاعب الفرق المتصدرة.
وصعدت 8 أندية لربع النهائي هي: الرجاء ونهضة بركان المغربيين، والمصري، واتحاد الجزائر، وإنيمبا النيجيري، ورايون سبورت الرواندي، وكارا بطل الكونغو برازفيل، وفيتا كلوب الكونغولي، ويضم التصنيف الأول الرجاء ونهضة بركان واتحاد الجزائر وإنيمبا، وضم التصنيف الثاني المصري وفيتا كلوب وكارا برازفيل ورايون سبورت.
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