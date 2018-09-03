فض المظاريف الفنية والمالية لطرحي الشرقية وأموك.. الأسبوع الحالي

أسماء السيد





علمت "المال" من مصادر مطلعة أن شركة إن آي كابيتال بنك الاستثمار الحكومي المشرف على برنامج الطروحات الحكومية، ستقوم بفض مظاريف مناقصة اختيار المستشار المالي لطرح شركتى الشرقية للدخان والإسكندرية للزيوت المعدنية الأسبوع الحالي.





وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة، لـ"المال"، أن إعلان فض مظاريف الشرقية للدخان سيُعلن أولًا، على أن يعقبه أموك.





كانت "المال" قد كشفت أن 7 بنوك استثمار تقدمت، أمس، بعروضها لشركة إن آي كابيتال– بنك الاستثمار الحكومي المشرف على برنامج الطروحات الحكومية؛ للمنافسة على مناقصة اختيار المستشار المالي لطرح شركتي الشرقية للدخان والإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك".





وقالت المصادر إن الـ7 بنوك استثمار هي: المجموعة المالية هيرميس، وسي آي كابيتال القابضة، وبلتون، وإتش إس بي سي، وإتش سي، وفاروس، وأرقام.





وأكدت مصادر، لـ"المال"، أن بعض بنوك الاستثمار التي تقدمت، تعقد تحالفات مع كيانات أخرى خلال الفترة المقبلة، حتى وإن تقدمت بعروض مبدئية وحدها.





وتعتزم الحكومة طرح حصص إضافية بـ5 شركات حكومية مُدرجة بسوق المال قبل نهاية العام الحالي، في إطار برنامج أوسع لطرح شركات وبنوك عامة بالبورصة ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، بهدف تقليص دور الدولة في إدارة الشركات العامة.





والـ5 شركات هى: مصر الجديدة للإسكان والتعمير، والشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، والإسكندرية لتداول الحاويات، والإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، أبو قير للأسمدة.





وأظهرت المؤشرات المالية للإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك"، خلال العام المالي 2017- 2018، ارتفاع أرباحها بنسبة 36%، حيث حققت أرباحًا بلغت 1.49 مليار جنيه، مقابل 1.1 مليار جنيه في الفترة المقارنة.



