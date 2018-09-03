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سيـــاســة
محاكمة 28 متهما بقضية إعلام الإخوان.. 2 أكتوبر
الإثنين 03 سبتمبر 2018 07:20 م
محكمة
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محكمة
نجوى عبد العزيز
قررت محكمة الجنايات المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان إبراهيم ومحمد محمد محمد عمار، تأجيل نظر محاكمة 28 متهمًا، بينهم إعلاميون ومقدمو برامج بقنوات الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة، والمقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا "طوارئ" في القضية المسماة إعلاميًّا "إعلام الإخوان"ـ لجلسة 2 أكتوبر لطلب الدفاع الاطلاع.
في بداية الجلسة تلا ممثل النيابة العامة قرار الاتهام أنه في غضون عامي 2017 و2018 فإن المتهمين أسسوا وتولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها بأنه أسس جماعة المجلس المصري للتغير للتحريض ضد مؤسسات الدولة، أمدوا جماعة إرهابية بمعلومات مادية بالأموال مع علمهم بما تدعو إليه تلك الجماعة، والمتهمون جميعًا روّجوا لأغراض تلك الجماعة الإرهابية على مواقع التواصل.
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