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سيـــاســة
أول تعليق لمصر على مواجهات طرابلس: خطيرة وسلبية
الإثنين 03 سبتمبر 2018 07:10 م
وزارة الخارجية مصر
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ليبيا تعلن حالة الطوارئ في العاصمة طرابلس
إيطاليا تدعو لإنهاء حظر الأسلحة على ليبيا
وزارة الخارجية مصر
المال- خاص
قالت الخارجية إن مصر تتابع بقلق عميق التطورات السلبية والخطيرة التي شهدتها ليبيا في الفترة الماضية، وبخاصة المواجهات المسلحة التي تشهدها العاصمة طرابلس وضواحيها.
وأكدت مصر في بيان الخارجية في هذا السياق على أهمية استعادة الاستقرار في ليبيا، واضطلاع مؤسسات الدولة الليبية بواجباتها رعاية لمصالح الشعب الليبي الشقيق، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنية، والنأي بليبيا عن فوضى الميليشيات حتى يتمكن الشعب الليبي الشقيق من استعادة السيطرة على مقدراته ووضع يده على ثرواته لبناء الدولة الليبية الحديثة المستقرة الموحدة التي يتطلع إليها الجميع.
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