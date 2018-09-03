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البيئة تصادر 5 أطنان كاوتشوك قبل حرقها بالغربية
الإثنين 03 سبتمبر 2018 07:01 م
البيئة تصادر 5 أطنان كاوتشوك قبل حرقها بالغربية
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البيئة تصادر 5 أطنان كاوتشوك قبل حرقها بالغربية
المال - خاص
أعلنت البيئة اليوم الاثنين، عن مصادرتها 5 أطنان كاوتشوك قبل حرقها بالغربية
وأوضح بيان البيئة أنه فى إطار توجيهات د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتشديد الرقابة والحد من مصادر التلوث تم فور تلقى غرفة عمليات مواجهه نوبات تلوث الهواء بجهاز شئون البيئة لوسط الدلتا خبر يفيد بوجود تجمع لاطارات كاوتش معده للحرق بقرية ميت الحارون بمركز زفتى تم على الفور توجيه محاور المرور الميدانى لمكان الواقعة.
وتبين بدء عملية الحرق المكشوف على الفور تم التنسيق مع الوحدة المحلية ومركز الشرطة بمركز زفتى وتنفيذ حمله إخماد عملية الحر ومصادرة الكمية والتى تزن 5 أطنان من أطواق وسلك الكاوتش
وتابع البيان "تم تحرير محضر حرق مكشوف للمخلفات للواقعة ومصادرة الكمية المضبوطة ونقلها بعدد 2 سيارة والتحفظ على الكمية وتخزينها بمخازن مجلس مدينه زفتى".
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