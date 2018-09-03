إسرائيل توقع اتفاقيات تجارية وعسكرية مع الفلبين

عادل عبد الجواد









التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، برئيس دولة الفلبين رودريجو دوتيرتي، ظهر اليوم، في القدس؛ لتوقيع اتفاقات تجارية وعسكرية، وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن نتنياهو أخبر الرئيس الفلبيني بأن "العلاقات بين البلدين كانت مزدهرة في السنوات الأخيرة.





وحضر الاثنان حفل توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون بين البلدين، بما في ذلك اتفاقية رعاية طويلة الأجل تقضي على 12000 دولار من العمولة المطلوبة من كل عامل فلبيني جاء إلى إسرائيل للعمل في التمريض، وشارك في الحفل أيضًا الوزراء أرييه درعي وأوفير أكونيس وإيلي كوهين.





وبحسب تقرير لقناة "نيوز 24" الإسرائيلية، اليوم، فإن "الرئيس الفلبيني دوتيرتي سيحل ضيفًا على إسرائيل على رأس وفد كبير يضم حوالي 400 مرافق بينهم وزراء، ورجال أعمال وممثلون عن الأجهزة الأمنية في بلاده، في زيارة تستمر ثلاثة أيام يجري خلالها مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبار المسئولين الإسرائيليين".





ووصل "الرئيس الفلبيني"، مساء أمس الأحد، إلى إسرائيل، في أول زيارة لرئيس فلبيني إلى تل أبيب، ويقيم في إسرائيل 28 ألفًا من دولة الفلبين، معظمهم يعمل بالتمريض، ومنحت اللجوء لأكثر من 1300 يهودي فروا من ألمانيا النازية.



