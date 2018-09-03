بنك مصر





محمد سالم



أعلن بنك مصر عن تقديم تخفيضات لعملائه حاملى البطاقات الإلكترونية من خلال العديد من التجار، مما يتيح للعملاء الحصول على خصومات تصل إلى 25% لدى بعض التجار المشاركين، وذلك عن كل عملية شراء منفذة ببطاقات بنك مصر "الائتمانية – والخصم الفوري – والمدفوعة مقدماً - وبطاقات المرتبات".



ووقال البنك في بيان له اليوم إنه يسعى إلى التوسع في مجال المدفوعات الإلكترونية، وذلك تمشيا مع سياسة الدولة لنشر ثقافة الشمول المالي، والتحول تدريجيا من المجتمع النقدي إلى المجتمع اللانقدى من خلال التوسع في التعامل ببطاقات الدفع الالكترونية ونشر الوعي بها.



ويعد بنك مصر أول بنك مصري يقدم تلك النوعية من الخدمات للعملاء، والتي عمل على تطويرها من خلال استخدام أحدث النظم العالمية في مجال تكنولوجيا المدفوعات الالكترونية والتي أهلته للحصول على شهادة تأمين البيانات والمعلومات PCI-DSS كأول بنك مصري يحصل على تلك الشهادة.



ويصل عدد بطاقات الدفع "الائتمانية – الخصم الفوري – المدفوعة مقدماً -بطاقات المرتبات" المُصدرة من البنك إلى أكثر من 6 ملايين بطاقة، كما يحرص البنك على تقديم مجموعة متنوعة من بطاقات الدفع الإلكترونية التي تتناسب مع كافة شرائح المجتمع، من خلال استحداث كل ما هو جديد في مجال بطاقات الدفع لتلبية احتياجات عملائه الحالية والمستقبلية.



ويستطيع عملاء البنك معرفة المزيد من التفاصيل عن التجار المشاركين في تلك العروض الترويجية، ونسب الخصم المقدمة من كل منهم عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني للبنك www.banquemisr.com أو الاتصال بالرقم المختصر لمركز اتصال بنك مصر 19888.



