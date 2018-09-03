منتخب مصر يبدأ معسكره ببرج العرب استعدادا للنيجر

على المصرى



انطلق اليوم معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، استعدادا للقاء النيجر، الذى سيقام يوم السبت المقبل، على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، ضمن الجولة الثانية للمجموعة العاشرة لتصفيات الأمم الإفريقية المقبلة "الكاميرون".



ومن المقرر أن يؤدي المنتخب أولى تدريباته في السادسة والنصف مساء اليوم على الملعب الفرعي لستاد برج العرب، نظرا لانشغال الملعب الرئيسي بمباراة المصري ومصر للمقاصة، فى ختام لقاءات الأسبوع الخامس للدورى المصرى الممتاز.



وعقد المكسيكى خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، وجهازه المعاون، بعد إنضمام ميشيل سلجادو كمساعد مدرب مع جوزيه تيتو وهاني رمزي وأحمد ناجى، اجتماعا مع اللاعبين فور وصولهم لمقر اقامتهم ببرج العرب، تحدث فيه عن أهمية المباراة ونظام المعسكر.



وكان لاعبو المنتخب، وصلوا برج العرب ظهر اليوم، حيث انضم إليهم باقي اللاعبين المتواجدين في الإسكندرية ، فيما يصل غدا علي غزال وعمرو طارق لطول رحلتيهما من كندا والولايات المتحدة، بينما سمح أجيري لرمضان صبحي بالعودة إلى انجلترا لاستكمال علاجه مع ناديه، بعد الاجتماع به والإطلاع على حالته والتقرير الطبي.



