زيارة الرئيس السيسي للصين والمأذون المودرن.. أهم فقرات توك شو الليلة

المأذون المودرن خالد حسن فى آخر النهار

يستضيف برنامج "آخر النهار"، الذى يقدمه الإعلامى معتز الدمرداش، على النهار فى الثامنة مساءً، المأذون المودرن خالد حسن، وعبد الرحمن خالد عريس عقد قرانه المأذون المودرن، سارة محمد عروسة عقد قرانها المأذون المودرن.

ويتحدث الماذون المودرن خالد حسن عن التسعيرة الجديدة للمأذون فى حالة الزواج أوالطلاق، وعن أبرز الشخصيات التى شارك فى زواجها أو طلاقها، ورأيه فى الزواج العرفى ونصيحته للمقبلين على الزواج وغيرها من القضايا.







التحليل النفسي لجرائم القتل موضوع "مساء DMC"

يستضيف برنامج "مساءDMC"، الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى على قناة DMC، الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي، ويوضح المهدى التحليل النفسي لجرائم القتل التى ظهرت مؤخرًا.







فساد مصحات علاج الإدمان فى "المهمة" على النهار

تكشف الإعلامية منى عراقي، فى برنامجها "المهمة" على قناة النهار، فى العاشرة مساءً، الفساد الذي تشهده بعض المصحّات لعلاج الإدمان، وترصد "عراقي" فساد تلك المصحّات، ووقوع حالات وفاة بعد دخولها بساعات معدودة لأسباب مجهولة، وكذلك الأسعار المرتفعة، فضلًا عن بعض القضايا الأخرى المتعلقة بتلك الأزمة.







وائل كفورى فى "تخاريف" على MBC 1

ينطلق أولى حلقات برنامج "تخاريف"، للإعلامية وفاء الكيلاني، على قناة "Mbc 1"، اليوم فى العاشرة والنصف مساءً. وتستضيف "الكيلاني" في أولى حلقات برنامجها، الذي ينتمي إلى نوعية الـ"هارد توك شو"، الفنان وائل كفوري، حيث يتطرق الحديث إلى جوانب شخصية.

زيارة الرئيس السيسي للصين موضوع "المواجهة" على إكسترا نيوز