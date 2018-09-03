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سيـــاســة
تجديد حبس وائل عباس 15 يوما على ذمة التحقيق
الإثنين 03 سبتمبر 2018 06:24 م
حبس
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حبس وائل عباس 15 يومًا لاتهامه بنشر أخبار كاذبة ضد مؤسسات الدولة
حبس
رحاب صبحى
قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس الناشط والمدون وائل عباس 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 441 لسنة 2018.
وبذلك يكون حبس عباس قد وصل إلى 100 يوم داخل محبسه، ويقول دفاع عباس إن حالته الصحية متدهورة، وقد تقدَّم بطلبٍ لعرضه على إخصائي قلب.
ويواجه عباس اتهامات، من بينها "الانضمام لجماعة محظورة، وبث مقاطع فيديو على فيسبوك للتحريض على قلب نظام الحكم، وبث شائعات كاذبة".
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