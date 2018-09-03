تجديد حبس وائل عباس 15 يوما على ذمة التحقيق

رحاب صبحى









قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس الناشط والمدون وائل عباس 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 441 لسنة 2018.





وبذلك يكون حبس عباس قد وصل إلى 100 يوم داخل محبسه، ويقول دفاع عباس إن حالته الصحية متدهورة، وقد تقدَّم بطلبٍ لعرضه على إخصائي قلب.



