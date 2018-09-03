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بورصة وشركات
انطلاق الاجتماع الأول لإدارة المقاصة بتشكيلها النهائي
الإثنين 03 سبتمبر 2018 06:19 م
شركة مصر المقاصة
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شركة مصر المقاصة
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يُعقد، بعد قليل، الاجتماع الأول لمجلس إدارة شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزي بتشكيله النهائي عقب فوز محمد عبد السلام بمقعد الرئاسة.
ومن المنتظر أن يناقش المجلس بعض الأعمال الروتينية وبعض الإجراءات التنظيمية بالشركة.
ويضم المجلس محمد عبد السلام وطارق عبد الباري ومصطفى فوزي وعوني عبد العزيز ورفيق مطر وعمر بهاء وعمر الجنايني وياسر زعزع، بحضور محمد فريد رئيس البورصة المصرية .
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