انطلاق الاجتماع الأول لإدارة المقاصة بتشكيلها النهائي

شريف عمر وأسماء السيد ومنى عبد الباري

يُعقد، بعد قليل، الاجتماع الأول لمجلس إدارة شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزي بتشكيله النهائي عقب فوز محمد عبد السلام بمقعد الرئاسة.