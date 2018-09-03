السيسي يؤكد دعم مصر لمبادرة الحوار في جوبا

الرئيس السيسي ورئيس جنوب السودان سلفاكير

المال- خاص



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر إقامة بالعاصمة الصينية بكين رئيس جنوب السودان سلفا كير.



وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس أعرب عن ترحيبه بلقاء رئيس جنوب السودان، مشيراً إلى حرص مصر على تطوير التعاون بين الجانبين. كما أكد السيد الرئيس استمرار دعم مصر لحكومة وشعب جنوب السودان، ومساندتها لكافة الجهود الرامية لتحقيق التسوية السياسية السلمية النهائية فى جنوب السودان، موجها له التهنئة بمناسبة التوقيع مؤخراً بالإحرف الأولى على اتفاق السلام النهائي فى جنوب السودان، ومؤكدا دعم مصر لمبادرة الحوار الوطني خاصة فيما يتعلق بمعالجة جذور النزاع وتحقيق المصالحة الوطنية.



من جانبه أعرب رئيس جنوب السودان عن حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين، مشيدًا بدور مصر وحرصها على تعزيز الاستقرار في جنوب السودان، في ضوء العلاقات التاريخية بين البلدين.



وشهد اللقاء استعرض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين حيث أكد السيد الرئيس أن مصر ستواصل مساندة جهود التنمية في جنوب السودان، وتعزيز أطر التعاون الثنائي وتقديم المساعدات والدعم الفني لجنوب السودان، بما يسهم في تلبية تطلعات شعبها نحو مستقبل أفضل، والمضي قدماً في تنفيذ المشروعات الثنائية، فضلاً عن تعزيز جهود إعادة إعمار جنوب السودان وتنفيذ مشروعات تحقق مصالح الشعبين في مختلف المجالات.



واستعرض رئيس جنوب السودان خلال اللقاء آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على الساحة الداخلية في بلاده، فضلا عن الجهود الجارية للتسوية السياسية وتحقيق الوفاق الوطني وتفعيل أداء مؤسسات الدولة لتمكينها من أداء مهامها لمصلحة شعب جنوب السودان.