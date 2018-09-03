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بورصة وشركات
محمد عبد السلام يحرز 99.7% من أصوات انتخابات المقاصة
الإثنين 03 سبتمبر 2018 06:12 م
محمد عبدالسلام
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محمد عبدالسلام
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أحرز اللواء محمد عبد السلام فوزًا متألقًا بانتخابات مقعد الرئاسة بشركة مصر المقاصة بعدد أصوات بلغت 2.2 مليون صوت بنسبة 99.7%.
فيما استحوذ خصمه الدكتور أشرف الضبع على عدد أصوات 5 آلاف سهم بنسبة 0.23%.
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