شريف عمر وأسماء السيد ومنى عبد الباري

أحرز اللواء محمد عبد السلام فوزًا متألقًا بانتخابات مقعد الرئاسة بشركة مصر المقاصة بعدد أصوات بلغت 2.2 مليون صوت بنسبة 99.7%.