محمد صلاح يتصدر مناقشات وسائل التواصل للمرة الثانية خلال أسبوع

وخلال الساعة الماضية تصدَّر هاشتاج #thebest المركز الأول على الترند المحلى لموقع التدوينات المصغرة تويتر والثالث عالميًّا حيث أورد فيه المغردون رأيهم ودعمهم للاعب الأفضل عالميًّا، بينما حلّ هاشتاج "محمد صلاح" المركز الثالث فى مصر أيضًا؛ دعمًا له.