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رياضة
محمد صلاح يتصدر مناقشات وسائل التواصل للمرة الثانية خلال أسبوع
الإثنين 03 سبتمبر 2018 06:03 م
محمد صلاح
أخر الأخبار
محمد صلاح
أحمد صبرى
عاد محمد صلاح، نجم نادى ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر، لصدارة حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان الفيفا الأسماء الثلاثة المرشحة لجائزة أفضل لاعب فى العالم والتى جاء فيها صلاح.
وأعلن الفيفا، اليوم، أن ثلاثة المرشحين هم البرتغالى كرستيانو رونالدو لاعب نادى يوفنتوس الإيطالي، ولوكا مودرتش لاعب نادى ريال مدريد، والمصرى محمد صلاح، ليكون بذلك أول لاعب مصرى وعربى يترشح للجائزة وثالث أفريقي.
وخلال الساعة الماضية تصدَّر هاشتاج #thebest المركز الأول على الترند المحلى لموقع التدوينات المصغرة تويتر والثالث عالميًّا حيث أورد فيه المغردون رأيهم ودعمهم للاعب الأفضل عالميًّا، بينما حلّ هاشتاج "محمد صلاح" المركز الثالث فى مصر أيضًا؛ دعمًا له.
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