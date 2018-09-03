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اتصالات وتكنولوجيا
التموين توقع بروتوكولا مع جامعة القاهرة لتدريب العاملين بالوزارة
الإثنين 03 سبتمبر 2018 05:52 م
وزارة التموين
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محمد مجدي
وقّع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بروتوكول تعاون؛ لتدريب العاملين بوزارة التموين وتدريب طلبة كلية التجارة بالجامعة بالوزارة وبعض جهاتها التابعة.
وأكد المصيلحى أن هذا التوقيع يأتى فى إطار خطة وبرنامج عمل الحكومة وخطة التنمية المستدامة لتعظيم القدرات البشرية فى التعامل مع المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدَّمة لهم، وذلك تحت شعار "المواطن أولًا".
وأشار إلى أن الهدف من البروتوكول عقد مجموعة من الدورات التدريبية، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات التجارية بكلية التجارة جامعة القاهرة؛ لتدريب العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية ومديريات التموين وإداراتها والمكاتب التموينية التابعة لها بكل مناطق الجمهورية؛ لرفع كفاءتهم وتعظيم دورهم في خدمة المواطن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن ذلك من خلال تدريبهم على مھارات التعامل مع طالبي الخدمة، ومھارات تحليل وحل المشكلات والاتصال المباشر، وتنمية مھارات التفكير الابتكاري والإبداع لديهم في تقديم الخدمات وتطويرها؛ لتحقيق أعلى معايير الكفاءة فى الأداء الحكومى للوصول إلى أعلى معدلات الأداء والتحول من العمل الروتيني الحكومى إلى ثقافة التميز والابتكار.
من جانبه أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن هذا البروتوكول يهدف إلى تنمية قدرات العاملين بوزارة التموين، كما أن دور جامعة القاهرة يتضمن الكثير من الخدمات للمجتمع، ومنها التدريب والاستشارات، وأن الجامعة شريك أساسي فى تقديم علم نافع للدولة والمواطن بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومى ويحقق أهداف التنمية الشاملة، كما أن الجامعة تدعم جهود الدولة للارتقاء بأداء الوزارات الحكومية.
كما أكد المصيلحى أن المرحلة الأولى للمشروع التدريبى العام للعاملين بمديريات التموين وإدراتها ومكاتبها التموينية فى تنفيذ برنامج تدريبى على ثلاثة أيام بواقع خمس ساعات يوميًّا وسيتم إلحاق 25 متدربًا فقط فى الدورة الواحدة، ومن ثم سيتم تدريب 50 موظفًا أسبوعيًّا و200 شهريًّا اعتبارًا من هذا الشهر، وأن هناك مراحل أخرى من تدريب العاملين بوزارة التموين مع جامعة القاهرة وجامعات أخرى أيضًا.
وبالتوازى مع الاهتمام بالعناصر البشرية بالوزارة هناك خطة طموح لتطوير مكاتب التموين على مستوى محافظات الجمهورية وتحويل البعض منها إلى مراكز خدمة.
والبروتوكول الثانى خاص بتدريب طلبة كلية التجارة جامعة القاهرة بهدف دعم قدرات ومهارات الطلبة؛ لضمان تأهيلهم لسوق العمل مستقبلًا ورفع مهاراتهم العملية من خلال التدريب بديوان عام وزارة التموين وبعض جهاتها التابعة خلال الإجازة الصيفية.
وزارة التموين
جامعة القاهرة
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