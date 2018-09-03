فيديو| رئيس شركة وصلة تكشف مزايا التحول الرقمي

اسماء حسني، رئيس مجلس ادارة شركة وصلة مصر، للشمول المالي

مية كمال



قالت أسماء حسني، رئيس مجلس إدارة شركة وصلة مصر، للشمول المالي، والتحول الرقمي، أن التحول الرقمى يساهم فى القضاء على كثير من الظواهر الاجتماعية السلبية منها الزحام الشديد والروتين الحكومى، والتنقل افترضيًا، وما يرتبط بهما من آثار اقتصادية صعبة للغاية من أجل إتمام الخدمة



وأشادت بنجاح تجارب دول أوروبا وأمريكا فى مواكبة التطور التكنولوجى وتحسين كفاءة الحياة اليومية للمواطنين، ويسافر أكثر من 200 ألف طالب مصرى للتعلم بكندا بتكلفة تتراوح بين 70 و80 ألف دولار سنويا.



وأضافت حسنى، إن تفعيل تكنولوجيا التعليم أونلاين سيحقق للدولة استفادة كبرى من خلال ربط سوق العمل بعدد الطلاب والخريجين سنويا، بما يمكنها من إنشاء كليات مناسبة لاحتياجات أصحاب الأعمال والحد من انتشار ظاهرة البطالة فى المجتمع مع تشجيع الشباب الذى يقوم بتصدير نتاج فكره من خلال الشبكه العنكبوتية فى الانضمام للقنوات الشرعية ببعض الحوافز من فتح فرص التعليم المفتوح وأيضا الحماية القانونية للملكية الفكرية.



واعتبرت أن تكنولوجيا المعلومات من أهم الصناعات التى يقاس بها تقدم الدول كونها مصدر دخل قومى للدول العظمى بدعم من كوادر بشرية مؤهلة، وحققت أسواق الصين، وماليزيا، وفيتنام على سبيل المثال تقدم ملحوظ فى صناعة الإلكترونيات والتجارة الإلكترونية.



