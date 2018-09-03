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بورصة وشركات
محمد عبد السلام يكتسح انتخابات رئاسة مصر المقاصة
الإثنين 03 سبتمبر 2018 05:46 م
مشاركة كبيرة بانتخابات مصر المقاصة
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انطلاق انتخابات رئاسة مصر المقاصة
مشاركة كبيرة بانتخابات مصر المقاصة
شريف عمر وأسماء السيد ومنى عبد الباري
اكتسح اللواء محمد عبد السلام السباق الانتخابي على مقعد رئاسة المقاصة بعدد أصوات 2 مليون صوت بنسبة 97.5 % ، فيما بلغت أصوات نظيره الدكتور أشرف الضبع 5 آلاف صوت بنسبة0.23 % .
وبلغت عدد الأصوات الباطلة 50 ألف صوت بنسبة 2.2 %.
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