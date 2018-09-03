مؤشرات أولية بفوز محمد عبد السلام برئاسة المقاصة

شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى



أسماء السيد ومنى عبد الباري



تكشف المؤشرات الأولية بانتخابات الرئاسة الجارية حاليا على مقعد مصر المقاصة عن فوز اللواء محمد عبد السلام.



وإجمالي الأصوات بعد ١.٧ مليون صوت حتى اللحظة الحالية لصالحه وبعدد ٣.٤ ألف صوت فقط لصالح خصمه الدكتور ـأشرف الضبع .



وتجرى حاليا انتخابات الرئاسة على مقعد مصر المقاصة، وكانت المحكمة الادارية العليا قضت مؤخرًا بعودة محمد عبد السللم للسباق الانتخابي عقب استبعاده .









