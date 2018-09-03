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بورصة وشركات
جولدن كوست: آخر موعد لحق الاكتتاب الأربعاء
الإثنين 03 سبتمبر 2018 05:25 م
جولدن كوست: آخر موعد لحق الاكتتاب الأربعاء
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جولدن كوست: آخر موعد لحق الاكتتاب الأربعاء
المال - خاص
قال عادل عبد العظيم إبراهيم مير علاقات المستثمرين بشركة جولدن كوست إن آخر موعد تداول حق الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة يوم الأربعاء المقبل.
وأوضح أن سعر الاكتتاب 4 جنيهات للسهم الواحد وأنه لا يوجد مرحلة ثانية للاكتتاب حيث يكون حق الاكتتاب فقط لقدامي المساهمين أو مشترى الحق.
كما سجلت الشركة صافى ربح 9.220 مليون جنيه فى الفترة المقررة من 1/1/2018 وحتى 30/6/2018 مقابل 5.730 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة نمو 60.8٪
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