تعرف على قوائم المرشحين للفوز بجوائز الأفضل في كرة القدم

- صلاح ينافس نجوم العالم على جائزة أفضل هدف





على المصرى

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، اليوم الاثنين، عن القوائم النهائية لجائزة الأفضل فى عام 2017، التى شهدت غياب الأرجنتينى ليونيل ميسى، نجم برشلونة الإسبانى، للمرة الأولى منذ عام 2007،

وتواجد الدولى المصرى محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى، فى قائمتى أفضل لاعب وأفضل هدف، ومن المقرر أن يمنح "فيفا" الجائزة للاعب الأفضل في حفل سيقام يوم 24 سبتمبر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن.

قائمة الحراس

واستقر الاتحاد الدولي لكرة القدم على القائمة المختصرة والنهائية لحراس المرمى لتضم: تيبوا كورتوا، وهوجو لوريس، وكاسبر شمايكل.

صلاح ينافس بيل على أفضل هدف

دخل محمد صلاح قائمة المنافسة على أفضل هدف أمام جاريث بيل، وكريستودوبولوس.

قائمة المدربين

ديديه ديشامب المتوج بلقب كأس العالم مع منتخب فرنسا يتنافس مع زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا وصاحب الوصافة في المونديال وزين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد سابقاً المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا.

قائمة أفضل مشجعين النهائية

-سباستيان كاريرا (تشيلسي)

- جماهير السنغال واليابان

-جماهير بيرو

قائمة أفضل لاعب في العالم

- لوكا مودريتش.

- كريستيانو رونالدو.

- محمد صلاح.



