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أسواق عربية
موديز: الأجندة التمويلية السعودية تزداد صعوبة بعد تأجيل طرح أرامكو
الإثنين 03 سبتمبر 2018 05:06 م
ارامكو
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رويترز)
قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، الاثنين إن أجندة تنويع موارد التمويل التي تتبناها الحكومة السعودية باتت أكثر صعوبة بعد تأجيل الطرح العام الأولي لأرامكو.
وأضافت أن تنويع الاقتصاد السعودي ونموه في الأمد الطويل يتوقف على نجاح الإصلاحات تمشيا مع رؤية المملكة 2030 التي تتبناها الحكومة.
وأوضحت أن تأخير طرح أرامكو يشير ضمنا إلى الحاجة للحد من تنويع الاقتصاد أو تمويله عبر زيادة إصدارات ديون القطاع العام المباشرة وغير المباشرة.
وأكدت أن المتانة المالية للسعودية تشير إلى بعض المرونة في تمويل خطة الإصلاح والاستثمار.
وأشارت إلى أن -أعباء الديون المباشرة على الحكومة السعودية تظل محدودة رغم زيادتها في السنوات الأخيرة.
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