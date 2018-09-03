موديز: الأجندة التمويلية السعودية تزداد صعوبة بعد تأجيل طرح أرامكو

ارامكو

رويترز)



قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، الاثنين إن ‬أجندة تنويع موارد التمويل التي تتبناها الحكومة السعودية باتت أكثر صعوبة بعد تأجيل الطرح العام الأولي لأرامكو.



وأضافت أن ‬تنويع الاقتصاد السعودي ونموه في الأمد الطويل يتوقف على نجاح الإصلاحات تمشيا مع رؤية المملكة 2030 التي تتبناها الحكومة.



وأوضحت أن ‬تأخير طرح أرامكو يشير ضمنا إلى الحاجة للحد من تنويع الاقتصاد أو تمويله عبر زيادة إصدارات ديون القطاع العام المباشرة وغير المباشرة.



وأكدت أن ‬المتانة المالية للسعودية تشير إلى بعض المرونة في تمويل خطة الإصلاح والاستثمار.



وأشارت إلى أن -‬أعباء الديون المباشرة على الحكومة السعودية تظل محدودة رغم زيادتها في السنوات الأخيرة.



