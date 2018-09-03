موانئ بورسعيد تستقبل 4 سفن حاويات

دمياط للحاويات





أمانى العزازي



أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات بموانئ بورسعيد اليوم الإثنين 4 سفن.



وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 2 سفينة وموجود علي الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 2 سفينة.



أما ميناء غرب بورسعيد فقد شهد دخول سفينة ومغادرة 2 وموجود على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن.



كما سجل الميناء مغادرة سفينة بضائع عامة وموجود علي الأرصفة 2 ومن المنتظر دخول سفينة.

