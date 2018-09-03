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اقتصاد وأسواق
الدفاع تخطر الصناعة بإجراءات مرور الشحنات التجارية من منفذ العوجة
الإثنين 03 سبتمبر 2018 04:34 م
عمرو نصار
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عمرو نصار
محمد ريحان وأحمد اللاهونى:
أخطرت وزارة الدفاع المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، بتوجيه المنشآت الصناعية استيفاء عدد من الإجراءات الهامة لتسهيل مرور الشحنات التجارية من وإلى معبر العوجة البرى بوسط سيناء.
وقال نصار فى خطاب للصناع حصلت "المال" على نسخة منه، إن وزارة الدفاع أبلغته بضرورة التزام المنشآت الصناعة المستوردة للخامات ومستلزمات الإنتاج بإخطار قيادتى الجيشن الثانى والثالث الميدانيين بالبيانات الخاصة بالشحنات التجارية المطلوب تحركها من وإلى معبر العوجة البرى، وتشمل "توقيت التحرك، وعدد العربات، طريق التحرك، بيانات الأفراد، نوع الحمولة".
وأضاف أن الوزراة طالبت بتجهيز تلك البيانات قبل تحرك الشحنة بـ 7 أيام، حتى تتمكن وزارتا الدفاع والداخلية باتخاذ إجراءات التأمين والاحتياط اللازمة قبل التحرك بـ 72 ساعة.
يشار إلى أن القوات المسلحة تواجه حربًا شرسة على الإرهاب فى شبه جزيرة سيناء، منذ 4 أعوام تقريبًا، راح ضحيتها مئات الأروح من رجال الجيش والشرطة والمدنيين.
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