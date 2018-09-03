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بورصة وشركات
انطلاق انتخابات رئاسة مصر المقاصة
الإثنين 03 سبتمبر 2018 04:29 م
شركة مصر المقاصة
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انطلقت منذ قليل عملية انتخاب رئيس مجلس الادارة بشركة مصر المقاصة للايداع والحفظ المركزي، ويتنافس على المقعد اللواء محمد عبد السلام وخصمه المحامي أشرف الضيع.
وبلغت نسبة الحضور 68.3 % من إجمالي عدد الأسهم البالغ عددها 2.7 مليون سهم بواقع 1.9 مليون سهم، بينما نسبة اكتمال النصاب القانوني لعملية التصويت 25 %.
وقضت المحكمة الإدارية العليا مؤخرًا بعودة محمد عبد السلام للسباق الانتخابي عقب طعن نظيره أشرف الضبع ضده لاستبعاده نظرًا لكونه يشغل عدة مناصب بشركات مختلفة
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