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سيـــاســة
برلماني يطالب رئيس الوزراء بالتدخل لإنقاذ موسم الصيد بالسويس
الإثنين 03 سبتمبر 2018 04:21 م
الانتخابات البرلمانية
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الانتخابات البرلمانية
ياسمين فواز
طالب النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس فى بيان عاجل بالتدخل وإنقاذ موسم صيد الأسماك بالسويس لحماية الأمن الغذائي المصري.
وأضاف النائب: "مع الموعد المحدد لبدء لموسم الصيد الجديد بخليج السويس والبحر الأحمر فى 1 سبتمبر 2018 فوجئ الصيادون وأصحاب المراكب ومجالس إدارات جمعيات العاملين بقطاع صيد الأسماك بالسويس بأن تعليمات مواعيد خروج المراكب تبدأ من 6 صباحاً وتنتهي 6 مساء".
وتابع: "إن تلك المواعيد لا تتناسب مع الصيادين وأصحاب المراكب وكل حرف الصيد من الجر والشانشولا والسنار وغيرها بالإضافة وأن المراكب الكبيرة تتحرك فى المياه العميق والتى تبعد عن الشواطئ وأن تلك المواعيد لا تتناسب مع أصحاب أنواع مراكب الصيد مما يكبد قطاع الصيد خسائر فادحة، الأمر الذي سيؤدي لتعطيل القدرات الحقيقية لأعمال إنتاجية وصيد الأسماك".
وأضاف: "لذالك نطالب رئيس الوزراء بالتدخل العاجل لإنقاذ موسم الصيد بالسويس وحماية المستهلكين والصيادين وحماية الأمن الغذائي المصري بضرورة تعديل المواعيد بما يتناسب مع المهنة خصوصاً وأنهم قد قاموا بفترة من التعاون والتضامن مع القوات المسلحة ضد عمليات الارهاب من خلال العملية الشاملة سيناء 2018 "وهي الفترة التى طال فيها فترة التوقف عن العمل والانتاج منذ فبراير 2018".
واختتم: "إننا نناشد رئيس الوزراء بأهمية التدخل لإنقاذ موسم الصيد لأهمية الاقتصاد الوطني والثروة السمكية والتى يعمل بها أكثر من 3500 صياد و82 مركباً و120 لنشا و400 فلوكة صيد وتحقيق موسم صيد أفضل".
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