EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
صلاح نحو مجد جديد .. الفرعون المصري بالقائمة المختصرة لأفضل لاعب في العالم
الإثنين 03 سبتمبر 2018 04:02 م
محمد صلاح 5
أخر الأخبار
محمد صلاح 5
المال - خاص
في إنجاز عالمي جديد، دخل النجم المصري محمد صلاح، في القائمة النهائية للمرشحين بجائزة أفضل لاعب في العالم "The Best"، والتي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.
إلى جانب صلاح، ضمت القائمة البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الحالي، والكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد.
واستبعدت القائمة كلا من: الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، والفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد، الإنجليزي هاري كين لاعب توتنام، والفرنسي رافاييل فاران لاعب ريال مدريد، والبلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي، ومواطنه إيدن آزار لاعب تشيلسي.
وقدم الفرعون المصري أداءً مذهلا مع ليفربول في الموسم الماضي، وفاز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى الوصول مع فريقه لنهائي دوري الأبطال، مع قيادة المنتخب المصرى إلى كأس العالم، وتسجيل هدفين في النهائيات رغم إصابته وغيابه عن أولى المباريات.
واستفاد مودريتش من مستواه المذهل مع بلاده في كأس العالم، وقيادته لمنتخب الشطرنج إلى المباراة النهائية، مما أهله للفوز بجائزتي أفضل لاعب في المونديال، وأفضل لاعب في أوروبا، بالإضافة إلى إنجازه مع ناديه ريال مدريد بالتتويج بدوري أبطال أوروبا.
وترشح أيضا للجائزة البرتغالي رونالدو، مستفيدا من قيادته ريال مدريد للفوز بدوري الأبطال للموسم الثالث على التوالي، قبل أن ينضم لفريق يوفنتوس.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن هوية اللاعب الفائز بالجائزة، خلال حفل الاتحاد الدولي في العاصمة الإنجليزية لندن، يوم 24 سبتمبر المقبل.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا