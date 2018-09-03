تسلا 3 تزيح نيسان ليف من صدارة الطرازات الكهربائية الأعلى مبيعًا

واستقرت جاك IEV E/S فى المرتبة التاسعة في القائمة بعد أن تمكنت من بيع 21 ألفًا، و409 وحدة، بحصة تمثل 2%، أما المركز العاشر فجاء من نصيب ميتسوبيشى أوتلاندر PHEV والتى بلغت مبيعاتها من بداية العام حتى نهاية يوليو 20 ألفًا، و13 وحدة، بحصة تصل إلى 2%.

























شريف عيسىأزاح طراز تسلا موديل نظيره 3 نيسان ليف من صدارة الطرازات الأعلى مبيعًا على الساحة العالمية خلال شهر يوليو من هذا العام، بعد أن تمكن من بيع 14 ألفًا، و600 سيارة، بحصة سوقية تقدر بـ 10.1%.ومن الجدير بالذكر أن مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا قد ارتفعت خلال يوليو بـ 62%، مقارنه بنفس الشهر من العام الماضي، لتتجاوز 145 ألف وحدة.وهبطت نيسان ليف إلى المركز الثاني خلال يوليو من العام الجارى، بعد أن تمكنت من تسليم 7636 سيارة، بحصة سوقية تقدر بـ 5.3%.واستطاعت بى واى دى كين PHEV من احتلال المرتبة الثالثة فى قائمة الطرازات الكهربائية الأعلى مبيعًا فى جميع دول العالم، بإجمالى 4068 وحدة، فيما جاءت تويوتا ريوس PHEV فى المركز الرابع بإجمالي 3428 سيارة، أما المركز الخامس فجاء من نصيب تسلا موديل أكس بمبيعات بلغت 3414 سيارة.وعلى مدار الشهور السبعة الأولى من العام الجارى، استمر تصدر طراز نيسان ليف قائمة الطرازات الكهربائية الأعلى مبيعًا على مستوى العالم بعد أن تمكن من تسليم 49 ألفًا، و419 وحدة، بحصة سوقية 5% من إجمالي مبيعات المركبات الكهربائية.كان موقع EV سيلز قد أعلن فى وقت سابق عن نمو مبيعات السيارات الكهربائية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو بنسبة 68%، مسجلًة 905 ألفًا، و958 سيارة.وحلت تسلا موديل 3 فى المركز الثانى فى قائمة الطرازات الأعلى مبيعًا عالميًا خلال تلك الفترة، بإجمالى 41 ألفًا، و240 وحدة مباعة، بحصة تصل إلى 5%، فيما تمكنت بايك EC-Series من انتزاع المركز الثالث لصالحها بعد أن استطاعت بيع 40 ألفًا، و406 وحدة مباعة، بحصة تصل إلى 4%.وحصدت تويوتا بريوس PHEV المرتبة الرابعة فى القائمة بإجمالى 28 ألفًا، 196 سيارة، بحصة تقدر بـ 3%، فيما جاءت بى واى دى كين PHEV فى المركز الخامس فى قائمة الطرازات الكهربائية الأعلى مبيعًا خلال الشهور السبعة الأولى من هذا العام بإجمالى 27 ألفًا، و33 سيارة، بحصة سوقية 3%.واستطاعت تسلا موديل اكس اقتناص المركز السادس لصالحها بإجمالى عدد وحدات مباعة بلغ 25 ألفًا، و58 سيارة، بحصة تصل إلى 3% من إجمالي مبيعات الطرازات الكهربائية حول العالم.وتمكنت تسلا موديل إس من احتلال المرتبة السابعة فى قائمة الطرازات الكهربائية الأعلى مبيعًا على الساحة العالمية بإجمالى 24 ألفًا، و903 سيارة، بحصة سوقية 3%.أما المركز الثامن فجاء من حظ بى واى دى سونج PHEV بعد أن حقق مبيعات خلال فترة الشهور السبعة الأولى من العام الجاري بلغت 23 ألفًا، و609 وحدة، بحصة تصل إلى 3% من مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا.