عمرو شعت: ركاب المترو يصلون إلى 6 ملايين في 2022

المترو

المال - خاص



أجرى الدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للأنفاق جولة تفقدية اليوم لمتابعة معدلات التنفيذ في الجزء الأول من المرحلة الثالثة بالخط الثالث المترو والذي يشمل أربع محطات نفقية هي (جمال عبد الناصر- ماسبيرو – الزمالك – الكيت كات) وذلك بعد امتداده من محطة العتبة.



تفقد الدكتور عمرو شعت أعمال التنفيذ في عدد من المحطات حيث تفقد أعمال الحفر التي يقوم بها الحفار العملاق بين محطتي العتبة وجمال عبد الناصر والذي تجاوز نفق الخط الثاني ومنطقة الهواية متجها إلى محطة ناصر كما تابع الأعمال الخاصة بمحطة الزمالك ، واطمئن على أن معدلات التنفيذ تسير وفقا للجدول الزمني المحدد



وأوضح د.عمرو شعت أن أعمال المرحلة الثالثة تنقسم إلى عدة مجموعات عمل (الأعمال الإنشائية والتشطيبات، وأعمال السكة، وأعمال الاتصالات والإشارات والتحكم والمسير، والأعمال الالكتروميكانيكية، وتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة، وتصنيع وتوريد وتركيب ماكينات التذاكر)



وأشار إلى أن المرحلة الثالثة يبلغ طولها 17.7 كم، ومتضمنة 15 محطة نفقية وسطحية وتمتد من العتبة حتى «الكيت كات» غربا ثم تتفرع لاتجاه الشمال حتى الطريق الدائري عند محور روض الفرج واتجاه آخر للجنوب حتى جامعة القاهرة، منوها إلى أنه سيتم التنفيذ على ثلاثة أجزاء (الجزء الأول) من المرحلة الثالثة بطول 4 كم ويمتد من العتبة حتى الكيت كات وتشتمل علي عدد 4محطات نفقية وهـــــي (ناصر – ماسبيرو- الزمالك – الكيت كات) وسيتم افتتاحها فى نوفمبر 2021،



و(الجزء الثانى) من المرحلة الثالثة وفق شعت بطول 6,6 كم ويمتد من محطة الكيت كات حتى المحطة التبادلية عند محـور روض الفرج وتشمل على 6 محطات (محطة نفقية ومحطة سطحية وعدد4 محطات علوية) وهـــــــــي (السودان – إمبابة – البوهى– القومية العربية – الطريق الدائري- المحطة التبادلية عند محور روض الفرج) وسيتم افتتاحها فى يونيه 2022، والجزء الثالث من المرحلة الثالثة بطول7,1 كم ويمتد من محطة الكيت كات حتي جامعة القاهـرة وتشمل 5 محطـات (3 نفقية ومحطة علوية ومحطة سطـحية) وهي التوفيقية – وادي النيل – جامعة الدول– بولاق الدكرور- جامعة القاهرة وسيتم افتتاحها فى نوفمبر 2022، وتبلغ إجمال تكلفة المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو حوالى 44.5 مليار جنيه.



وأشار نائب وزير النقل إلى أن المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق تخدم 1.5 مليون راكب يوميا، وأن الخط الثالث عقب الانتهاء منه بالكامل في 2022 سيضيف 3 ملايين راكب ليصل إجمالي مستخدمي المترو إلى 6 ملايين يوميا



ونوه إلى أن المرحلة الثالثة توفر ٢,٢مليار جنية استهلاك وقود فقط عقب تشغيل الخدمة حيث سيوفر نحو ١٦٧ ألف رحلة يوميا للسيارات على الشوارع السطحية مضيفا أن الخط الثالث سيخدم مجموعة من المناطق التبادلية ومنها الربط مع «المونريل» الذي يربط العاصمة الإدارية في محطة الاستاد، كما يرتبط بالقطار السريع في محطة عدلي منصور ويربط الضبعة بمحطة روض الفرج التبادلية.