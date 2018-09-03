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بورصة وشركات
كونستراكشن الصينية توقع عقودا بنحو 9.6 مليار دولار مع كيانات مصرية
الإثنين 03 سبتمبر 2018 03:42 م
وزارة المالية الصينية
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وزارة المالية الصينية
خالد بدر الدين
أعلنت اليوم الاثنين شركة تشاينا ستيت كونستراكشن إنجنيرنج كورب الصينية وقعت عقودا بقيمة 9.6 مليار دولار مع كيانات مصرية منها اتفاقا بقيمة 6.1 مليار دولار مع شركة مصرية لبناء مصفاة نفط و صفقة أخرى لبناء منشأة أخرى بقيمة 3.5 مليار دولار في مصر.
وذكرت وكالة رويترز أن الرئيس الصيني شي جين بينج أكد خلال الحفل الافتتاحي لقمة بكين 2018 لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي المنعقد اليوم إن الصين احترمت وعدها الذي قطعته على نفسها في عام 2018 بمد أفريقيا بدعم تمويلي بقيمة إجمالية 60 مليار دولار.
وأعلن أيضا الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الإثنين إن حكومة بكين ستعفي دولا أفريقية محددة من ديون مستحقة في شكل قروض من الحكومة الصينية بدون فائدة تستحق بنهاية العام الجارى .
وقال شي خلال إلقائه كلمة رئيسية أمام الحفل الافتتاحي لقمة بكين 2018 لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي إن الاعفاء سيُمنح للدول الأفريقية الأقل تقدما والمثقلة بالديون والفقيرة والتي ليس لها سواحل والدول الجزر الصغيرة النامية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين.
وأضاف شى إن الصين ستنفذ 8 مبادرات كبرى مع الدول الأفريقية خلال السنوات الثلاث المقبلة وما بعدها، لتغطي مجالات كالارتقاء بالصناعة وربط البنية التحتية وتيسير التجارة والتنمية الخضراء وأنه تم تقديم التمويل أو يجري تجهيزه.
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