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بورصة وشركات
كيما تخاطب القابضة الكيماوية لتحصيل مديونياتها بشركة شقيقة
الإثنين 03 سبتمبر 2018 03:36 م
القابضة للصناعات الكيماوية
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القابضة للصناعات الكيماوية
منى عبدالباري
تجري شركة مصر لصناعة الكيماويات "كيما"، مخاطبات مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لتحصيل مديونيات لدى شركة مواد الصباغة والكيماويات الشقيقة.
وتبلغ المديونيات المستحقة لـ"كيما" لدى الصباغة والكيماويات -تحت التصفية- 150 ألف جنيه، قالت إنه تم مخاطبة القابضة الكيماوية بشأن المعاونة في تحصيلها.
ووفقا لتقرير مراقب الحسابات للقوائم المالية للشركة والذي نُشر عبر شاشة البورصة المصرية اليوم تتضمن الأرصدة المدينة لـ "كيما" في 30 يونيو 2018 نحو 777 ألف جنيه، أرصدة متوقفة تم مراعاة اضمحلالها منها نحو 150 ألف جنيه مديونيات مستحفة على شركة مواد الصباغة والكيماويات الشقيقة – تحت التصفيةـ حيث أوصى بسرعة تحصيل هذه الأرصدة.
وجاء رد الشركة المنشور عبر شاشة البورصة المصرية اليوم يقول إن 312 ألف جنيه من هذه الأرصدة مديونيات مجدولة على شركة الحرير الصناعي على أقساط شهرية، فيما تتمثل باقي المديونيات في خلافات مع عملاء تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
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