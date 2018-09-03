مهاب مميش يوقع عقودا مع 3 شركات صينية بنحو مليار دولار

مهاب مميش يوقع عقد مع شاندوج الصينية لإنشاء مصنع للمنسوجات

نادية سلام



قال الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة من بكين، إنه تم توقيع عقود مع 3 شركات صينية بنحو مليار دولرا على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الرسمية لجمهورية الصين الشعبية



وتم توقيع - مساء أمس الأحد 3 عقود مع كبرى الشركات الصينية المتخصصة في مجالات الغزل والنسيج وصناعة الألواح الجبسية وصناعة المنتجات غير المنسوجة والخامات الحديثة باستثمارات تزيد عن المليار دولار أمريكي للعمل بمنطقة تيدا الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة.



وتم توقيع العقد الأول مع شركة شاندونج روي القابضة للغزل والنسيج والتي تعتبر من كبريات الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال والأولى على مستوى الصين على مدار الثلاث أعوام الماضية، تعتزم الشركة ضخ استثمارات تقدر بحوالي 830 مليون دولار أمريكي لإقامة منطقة صناعية للغزل والنسيج بالمنطقة الاقتصادية للقناة وستوفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل، ومن المتوقع أن يبلغ حجم المبيعات السنوية للشركة 600 مليون دولار أمريكي.



وتم توقيع العقد الثاني مع شركة تاي شان المحدودة للألواح الجبسية وتمتلك أكبر مصنع لصناعة الألواح الجبسية في العالم، حيث سيتم من خلال العقد إقامة مصنع لإنتاج الألواح الجبسية بالمنطقة الاقتصادية للقناة بمصر باستثمارات 125 مليون دولار وستوفر حوالي 300 فرصة عمل.



والعقد الثالث مع شركة شيامن يان جيانغ للمنتجات غير المنسوجة والخامات الحديثة حيث تعد الشركة من الشركات المتخصصة في إنتاج وتوريد المنتجات غير المنسوجة واستخداماتها، ولديها براءة اختراع لتلك الأقمشة، وتهدف الشركة لإنشاء مشروع لإنتاج وتوريد المنتجات غير المنسوجة واستخداماتها بالمنطقة الاقتصادية للقناة بإجمالي استثمارات حوالي 50 مليون دولار أمريكي، وستوفر حوالي 300 فرصة عمل.



ليصل حجم الاستثمارات لتلك العقود ما يزيد عن المليار دولار أمريكي ويوفر حوالي 10 آلاف و600 فرصة عمل مباشرة.

