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سيـــاســة

برلماني يرحب بإدراج الاستروكس والفودو في قائمة المخدرات

وزارة الصحة والسكان 5
وزارة الصحة والسكان 5
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سلوى عثمان

أعلن النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ووكيل لجنة الصحة بالبرلمان، عن استجابة وزارة الصحة لمطالب النواب المتكررة في اللجنة منذ شهور كثيرة بإدراج الاستروكس والفودو في قائمة المخدرات.

ووجه أبو العلا في بيان له، الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة على شجاعة اتخاذ القرار المعقد حماية لشباب مصر، حيث كان هناك تعارض على إدراج أي مادة الاتروبين والهستامين ذو الفوائد الطبية التي كانت تخلط مع الدخان.

وأوضح رئيس برلمانية المصريين الأحرار، أن المخرج المقترح هو وجوب تجريم اَي خلط من هذه المواد مع الدخان واعتباره من المواد مخدرة، التي يعاقب متعاطيها ومتاجرها بعقوبة المخدر.

لعلا: الصحة وافقت على إدراج الاستروكس والفودو في قائمة المخدرات

سلوى عثمان 

أعلن النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ووكيل لجنة الصحة بالبرلمان، عن استجابة وزارة الصحة لمطالب النواب المتكررة في اللجنة منذ شهور كثيرة بإدراج الاستروكس والفودو في قائمة المخدرات.

ووجه أبو العلا في بيان له، الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة على شجاعة اتخاذ القرار المعقد حماية لشباب مصر، حيث كان هناك تعارض على إدراج أي مادة الاتروبين والهستامين ذو الفوائد الطبية التي كانت تخلط مع الدخان.

وأوضح رئيس برلمانية المصريين الأحرار، أن المخرج المقترح هو وجوب تجريم اَي خلط من هذه المواد مع الدخان واعتباره من المواد مخدرة، التي يعاقب متعاطيها ومتاجرها بعقوبة المخدر.

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