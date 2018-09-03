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بورصة وشركات
كيما تدرس إقامة مزاد علني للتصرف في مخزون بنحو مليوني جنيه
الإثنين 03 سبتمبر 2018 03:23 م
الكيماويات
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الكيماويات
منى عبدالباري
تجري شركة مصر لصناعة الكيماويات "كيما" إعدادتها لعقد مزاد علني للتصرف في مخزون راكد لديها بقيمة 1.7 مليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي.
وقالت الشركة إنها تستهدف من هذا المزاد التصرف في المخزون الراكد لديها، بما يحقق صالح الشركة، وينتج عنه أفضل فائدة اقتصادية.
ووفقا لإفصاح الشركة المنشور عبر شاشة البورصة المصرية اليوم: "بلغ المخزون الراكد وبطء الحركة من قطع الغيار والمهمات بنهاية يونيو 2018 نحو 1.7 مليون جنيه، منه نحو 484 ألف جنيه قيمة قطع غيار وحدة مستغنى عنها".
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