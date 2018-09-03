جهينة تبحث مع وفد هولندى التعاون وزيادة التبادل التجارى



أحمد اللاهونى



استضافت شركة جهينة للصناعات الغذائية وفداً من دولة هولندا، للقيام بجولة بمصنع الدولية للعصائر ومصنع ايجيفود لتصنيع منتجات ومشروبات الزبادي.



جاءت الزيارة في إطار حرص الشركة على تبادل الخبرات مع كبرى الدول عالمياً بخاصة تلك التي اشتهرت بتميزها في قطات الألبان ومنتجاتها مثل هولندا إلى جانب زيادة فرص التبادل التجاري والاستثمار كخطوة في إطار استراتيجيتها الطموح لفتح آفاق تصديرية جديدة.



تضمن الوفد سفير هولندا في القاهرة لاورنس وستهوف، ويوست خاير مستشار الاقتصاد والزراعة، وشمل برنامج الزيارة تفقد خطوط الإنتاج بمصنع الدولية ومصنع ايجيفود للتعرف على أحدث التكنولوجيات المستخدمة في خطوط الإنتاج والاطلاع على عمليات التصنيع من بدايتها حتى خروجها في شكلها النهائي، كما تم استعراض استراتيجية الشركة التي تعتمد في الأساس على التوسع الأفقي لضمان توفير أفضل المواد الخام والخروج بمنتجات عالية الجودة.



وأشاد أعضاء الوفد بالنموذج الفريد للشركة والتكنولوجيات الحديثة التي تتبعها وتمنوا تطوير العلاقات بين كلا الجانبين في المستقبل وزيادة حجم الاستيراد والتصدير إلى جانب فتح قناة للتواصل وتبادل الخبرات.



وقالت بسنت فؤاد، رئيس قطاع العلاقات الخارجية بالشركة: "لقد شرفت جهينة باستقبال العديد من ممثلي الدول الأوروبية سابقاً ونحن نسعد بمثل هذه الزيارات البناءة التى من شأنها إظهار قدرة المنتجات المحلية على المنافسة العالمية، نتمنى أن نكون دوماً سباقة ليس فقط في تقديم منتجات مبتكرة عالمية الجودة تلبي احتياجات كافة الفئات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع ولكن أيضاً في وضع مصر على الخارطة العالمية فيما يتعلق بالصناعات الغذائية وهو أحد الأهداف التي نأمل أن تتحقق من خلال هذه الزيارات وغيرها من المبادرات المماثلة."



يشار إلى أن "جهينة" تعتمد على إستراتيجية التوسع الأفقي الرائدة من خلال 4 قطاعات رئيسية تشمل القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني متمثلاً في شركة الإنماء للتنمـية الـــزراعية والثروة الحيوانية، والقطاع الصناعى متمثلاً في4 مصانع والقطاع التجارى الذى يضم 28 مركزاً للتوزيع بجميع المحافظات.





