EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
جهينة تبحث مع وفد هولندى التعاون وزيادة التبادل التجارى
الإثنين 03 سبتمبر 2018 02:56 م
جهينة تبحث مع وفد هولندى التعاون وزيادة التبادل التجارى
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
"جهينه": لا زيادة فى الأسعار.. وامتصاص فرق تعريفة الطاقة
جهينه تقدم خصومات تصل إلى 28% في معارض أهلا رمضان
انخفاض تلكفة التمويل تدعم ربحية جهينه
جهينة تناقش الخطط المستقبلية في مؤتمرها السادس
رئيس جهينة: خفض استثمارات 2017 والتركيز على تحسين التدفقات المالية
جهينة تبحث مع وفد هولندى التعاون وزيادة التبادل التجارى
أحمد اللاهونى
استضافت شركة جهينة للصناعات الغذائية وفداً من دولة هولندا، للقيام بجولة بمصنع الدولية للعصائر ومصنع ايجيفود لتصنيع منتجات ومشروبات الزبادي.
جاءت الزيارة في إطار حرص الشركة على تبادل الخبرات مع كبرى الدول عالمياً بخاصة تلك التي اشتهرت بتميزها في قطات الألبان ومنتجاتها مثل هولندا إلى جانب زيادة فرص التبادل التجاري والاستثمار كخطوة في إطار استراتيجيتها الطموح لفتح آفاق تصديرية جديدة.
تضمن الوفد سفير هولندا في القاهرة لاورنس وستهوف، ويوست خاير مستشار الاقتصاد والزراعة، وشمل برنامج الزيارة تفقد خطوط الإنتاج بمصنع الدولية ومصنع ايجيفود للتعرف على أحدث التكنولوجيات المستخدمة في خطوط الإنتاج والاطلاع على عمليات التصنيع من بدايتها حتى خروجها في شكلها النهائي، كما تم استعراض استراتيجية الشركة التي تعتمد في الأساس على التوسع الأفقي لضمان توفير أفضل المواد الخام والخروج بمنتجات عالية الجودة.
وأشاد أعضاء الوفد بالنموذج الفريد للشركة والتكنولوجيات الحديثة التي تتبعها وتمنوا تطوير العلاقات بين كلا الجانبين في المستقبل وزيادة حجم الاستيراد والتصدير إلى جانب فتح قناة للتواصل وتبادل الخبرات.
وقالت بسنت فؤاد، رئيس قطاع العلاقات الخارجية بالشركة: "لقد شرفت جهينة باستقبال العديد من ممثلي الدول الأوروبية سابقاً ونحن نسعد بمثل هذه الزيارات البناءة التى من شأنها إظهار قدرة المنتجات المحلية على المنافسة العالمية، نتمنى أن نكون دوماً سباقة ليس فقط في تقديم منتجات مبتكرة عالمية الجودة تلبي احتياجات كافة الفئات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع ولكن أيضاً في وضع مصر على الخارطة العالمية فيما يتعلق بالصناعات الغذائية وهو أحد الأهداف التي نأمل أن تتحقق من خلال هذه الزيارات وغيرها من المبادرات المماثلة."
يشار إلى أن "جهينة" تعتمد على إستراتيجية التوسع الأفقي الرائدة من خلال 4 قطاعات رئيسية تشمل القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني متمثلاً في شركة الإنماء للتنمـية الـــزراعية والثروة الحيوانية، والقطاع الصناعى متمثلاً في4 مصانع والقطاع التجارى الذى يضم 28 مركزاً للتوزيع بجميع المحافظات.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا