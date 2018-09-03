غبور للتنمية توقع اتفاقيتين لتوفير منح تدريبية

غبور أوتو 5



المال - خاص



وقعت مؤسسة غبور للتنمية اتفاقية جديدة للتعاون مع مؤسسة حامد الشيتى الخيرية وشركة ستاركيم للتجارة المتخصصة في مجال دهانات السيارات، كما وقعت اتفاقية أخرى مع مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع وجمعية أصدقاء كفالة اليتيم.



تتضمن الاتفاقية الأولى قيام شركة ستاركيم للتجارة بتوريد طلاء السيارات وجميع مستلزمات الدهانات فتقدم بموجبها عشرين منحة للطلاب بالمحافظات الثلاث: القاهرة والغربية والإسكندرية للدراسة بقسم دهانات السيارات بالمراكز المطورة من قبل مؤسسة غبور للتنمية.



كما تتعهد الشركة بتوفير كل احتياجات الدراسة من الدهانات للمراكز الثلاثة بكفر الزيات والإسكندرية وإمبابة وذلك بهدف تشجيع الطلاب على استكمال تعليمهم والتخصص في مجال دهانات السيارات كفنيين على مستوي عال من التخصص لاسيما مع تزايد الطلب في السوق على هذا المجال شديد الأهمية بالنسبة لصناعة السيارات.



وأضافت بيان للشركة أن الاتفاق يأتي من باب اهتمام شركة ستاركيم للتجارة -إحدى الشركات الرائدة بمجموعة شورى- بالعمل على الارتقاء بسوق الدهانات وخلق فرص عمل أفضل للشباب، بالإضافة الى دعمها لمختلف مستويات التدريب لمختلف فئات المهتمين والعاملين بالدهان.



وتتضمن الاتفاقية الثانية قيام مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع بتوفير منح لصالح الأيتام بشبكة جمعية أصدقاء كفالة اليتيم للدراسة بالمراكز الفنية المطورة من قبل مؤسسة غبور للتنمية.



وتغطي المنحة مصروفات الدراسة لخمسة عشر طالبا بالثلاث محافظات التي تتواجد بها المراكز الفنية وهي القاهرة والإسكندرية والغربية طوال فترة الدراسة التي تستمر لمدة ثلاثة أعوام .



وتهدف هذه الاتفاقية لخدمة احتياجات المجتمع والتطوير الصناعي في مصر عن طريق الوصول للشرائح المختلفة في المجتمع وتطوير مهاراتها وقدرتها الإنتاجية.



وأوضح بيان الشركة أن ذلك يأتي في إطار اهتمام مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع بالعمل على الارتقاء بالتعليم وخلق فرص العمل للشباب، بالإضافة الى مشروعات التنمية الشاملة والتكافل الاجتماعي وتحسين فرص الحياة للمرأة المعيلة والطفل اليتيم.



كما يعد تدريب وتعليم الشباب من القطاعات المهمة التى تدعمها مؤسسة بنك مصر من خلال مشروعاتها الموجهة لتمويل المنح الدراسية سواء بالمدارس أو الجامعات.



وتتبنى جمعية أصدقاء كفالة اليتيم، منهجيات تنموية تهدف للنهوض بمجال رعاية الأيتام في مصر. تتلخص رؤية الجمعية فى تغيير حياة الأطفال الأيتام جذريًا، من خلال تطوير دور الرعاية وفقًا لمعايير جودة قائمة على أساس علمي، وعبر إدخال برامج متعددة ومتنوعة تلبي احتياجات الأطفال وتطلعاتهم، ومؤهلات وطموحات مقدمي الرعاية والعاملين بالدور.



وتتضمن الدراسة بالمؤسسة ثلاثة أقسام هى: صيانة السيارات والسمكرة ودهان السيارات وتعد مؤسسة غبور للتنمية مؤسسة أهلية غير هادفة للربح تم انشاؤها في عام 2017 بهدف المساهمة الفعالة في تطوير التعليم المهني بجمهورية مصر العربية عن طريق التعاون مع جهات دولية متخصصة في مجال التعليم والتدريب الفني وبالتالي تضييق الفجوة بين خريجي التعليم الفني والمهارات المطلوبة في سوق العمل.



ويمثل مشروع تطوير “مركز تدريب مهني سيارات إمبابة” باكورة المبادرات التنموية التي تبنتها مؤسسة غبور للتنمية حيث عكفت المؤسسة على استحداث وتطبيق منهج تعليمي حديث ومتخصص، ومطابق تمامًا للمناهج التعليمية في المدارس والمعاهد في ألمانيا، وتحت الإشراف الفني والإداري لمدرسة ساكسوني الدولية (SIS) المتخصصة في خدمات التعليم قبل الجامعي للطلاب الدوليين وفق بيان غبور أوتو.



تتطلع مؤسسة غبور للتنمية إلى تعميم تلك التجربة الناجحة لتشمل مجموعة مختلفة من القطاعات الصناعية بالمدارس الفنية المنتشرة في ربوع وأنحاء الجمهورية.



وقد تم بالفعل التوسع في نطاق تطوير المدارس الفنية خلال العام الدراسي 2018/ 2019 ليشمل مركزين جديدين بالإضافة الى مركز سيارات إمبابة: مركز سيارات محرم بك بالإسكندرية ومركز سيارات كفر الزيات وفق البيان.