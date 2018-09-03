جراف| أكثر 10 طرازات مبيعًا خلال 7 شهور من SUV

جراف يوضح أكثر 10 طرازات مبيعًا من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدمات SUV:













أحمد عوضرصدت "المال" أكثر 10 طرازات مبيعًا من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات "SUV" بالسوق المحلية خلال الشهور السبعة اﻷولي من العام الحالي، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".وتصدرت هيونداي "توسان" قائمة مبيعات الـ "SUV" بعد تمكنها من بيع 4147 سيارة، وتبعتها "نيسان قشقاي" بإجمالى 2771 وحدة، وتلتها رينو كادجار مسجلة 2476 مركبة.وحصدت شيري "تيجو" المرتبة الرابعة مسجلة بيع 2045، وحدة وتبعتها كيا "سبورتاج" بواقع 1745 سيارة، وتلتها ميتسوبيشي "اكليبس كروس" محققة بيع 1134 مركبة.وجاءت سوبارو "XV" في المرتبة السابعة بعد تمكنها من بيع 726 سيارة، وتبعها رينو كابتشر بواقع 553 وحدة، وتلتها فورد "كوجا" باجمالى 517 مركبة، ثم رينو "داستر" مسجلة 400 وحدة.وقال علاء السبع رئيس مجلس إدارة شركة السبع أوتوموتيف، الوكيل الغير الحصري لسيارات نيسان، إن الفترة الماضية شهدت نموًا في مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، لأسباب تتعلق بزيادة الطلب على تلك الفئة من جانب المستهلكين.وتوقع أن تشهد المبيعات الإجمالية للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات "SUV"، ارتفاعا بالسوق المحلية، بالتزامن مع توسع الوكلاء في استيرادها بمختلف الفئات.وكشف "أميك" عن نمو مبيعات الرياضية متعددة الاستخدامات "SUV"، التي تقل سعتها اللترية عن 2000 سي سي، بنسبة 63% مسجلة بيع 15 ألفا و684 وحدة خلال الشهور السبعة اﻷولي من العام الحالي، مقابل 9 آلاف و640 مركبة خلال نفس الفترة من العام الماضى.