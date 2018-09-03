كريم تحتفل بوصول عدد كباتنها إلى مليون عالميًا‎

تطبيق كريم



المال –خاص



أعلنت شركة كريم –المتخصصة في النقل التشاركي الذكي- عن انضمام الكابتن رقم مليون إلى شبكة الكباتن العاملين من خلال تطبيقها الذكي على مستوى العالم، وبذلك تكون كريم قد حققت هدفها الذي وضعته أول نشأتها عام 2012 بل وقبل نهاية العام الحالي، وهو ما يؤكد استراتيجيتها التي ترتكز على تقديم وإتاحة المزيد من فرص العمل خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وقالت الشركة فى بيان صحفى اليوم: تستطيع كريم أن تقدم أكثر من 50,000 إلى 60,000 فرصة عمل شهريًا في جميع المدن والعواصم التي تعمل بها.



كما تقدم كريم عددًا من المبادرات لدعم المسيرة الوظيفية للكباتن المنضمين إليها مثل: التأمين على الكباتن خلال الرحلات، وأنظمة التأمين الصحي المختلفة، والتأمين والحماية والمتابعة على مدار الساعة.



بالإضافة إلى العمل برامج مخصصة لرعاية الكباتن ذوي الإحتياجات الخاصة، إلى جانب إلى البرامج التدريبية المخصصة للكباتن لتطوير مهاراتهم وتوسيع معرفتهم بخصوص إدارة الوقت والموارد الإقتصادية والتخطيط أو حتى تنمية المهارات الإدارية والتي تنمي من حس المسئولية لديهم وترشدهم إلى أفضل الطرق للإستفادة من ساعات عملهم من خلال تطبيق كريم. ومن الناحية التقنية، فإن ريادة شركة كريم في المجال التقني والنقل الذكي والذكاء الإصطناعي قد مكنها من تقديم تطبيق مخصص للكباتن ADMA الذي يتم تطويره بشكل دائم من أجل العمل على المزيد من الخصائص والأدوات التي تسهل من عمل الكابتن، علاوة على نظام الإستطلاع الدوري Careem TaskForce الذي يستقبل آراء وشكاوى الكباتن لتحسين الخدمات المقدمة لديهم.



وخلال فترة عمل كريم في الأسواق المختلفة، قام الكباتن بنقل الركاب من خلال أكثر من 310 مليون رحلة قطعوا فيها مسافة تتجاوز ال 6.6 مليار كيلومتر أي بما يعادل المسافة إلى القمر والعودة 8,500 مرة.



وصرح مدثر شيخة، رئيس مجلس إدارة شركة كريم، قائلًا: "منذ انطلاقنا في عام 2012، تمكنا من تقديم أكثر من مليون فرصة عمل، لإننا نؤمن بأن حضورنا يجب أن يكون له تأثير اجتماعي واقتصادي إيجابي على الأسواق التي نعمل فيها. ومع قاعدة استهلاكية تبلغ أكثر من 24 مليون مستهلك، فإننا قادرون على تقديم دخل ثابت للكباتن العاملين من خلال منصتنا."



كما أضاف شيخة أن كريم الآن لديها كباتن ليسوا فقط العاملين على السيارات، بل على التو توك والتاكسي الأبيض والدراجات النارية في مصر، هذا بالإضافة إلى التاكسي النهري والدراجات الكهربائية في دبي، وخدمات التوصيل في أسواق عالمية أخرى مثل السعودية والدوحة. وأكد شيخة أن النقل التشاركي لديه الكثير من الفرص الواعدة للنمو في المنطقة، هذا بالإضافة إلى المساهمة في دعم الإقتصاد ودخل الأفراد في المجتمعات التي تعمل الشركة بها.



يذكر أن الكابتن فيصل صالح من السعودية والمنضم حديثًا إلى كريم هو الكابتن رقم مليون.





