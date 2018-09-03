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استثمار
مصر تطلب تقريرًا مفصلًا عن آثارها بعد حريق متحف البرازيل
الإثنين 03 سبتمبر 2018 02:00 م
علم البرازيل
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علم البرازيل
دعاء محمود
على أثر الحريق المروع الذي داهم متحف البرازيل القومي بمدينة ريو دي جينيرو، خاطبت وزارة الآثار وزارة الخارجية المصرية لإفادتها بتقرير مفصل وعاجل عن حالة الآثار المصرية الموجودة بالمتحف خاصة بعد الحريق الذي تعرض له المتحف بالكامل.
وأعرب مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الآعلي للآثار، عن أسفه الشديد لما حدث ووصفه بالخسارة الفادحة للبشرية والتراث الإنساني والتاريخي، مؤكداً على تضامن وزارة الآثار التام مع المتحف واستعداد الوزارة الكامل للتعاون لتقديم المساعدات الأثرية والفنية وتوفيرالخبرات اللازمة لترميم القطع الأثرية بالمتحف فى حالة طلب الحكومة البرازيلية ذلك.
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